Арсенал окончательно простился с защитником, не игравшим за клуб два года
20:41 - Читати українською
Защитник Арсенала Константинос Мавропанос надолго связал свою карьеру с Бундеслигой.
24-летний грек стал полноценным игроком Штутгарта, подписав контракт на три года, сообщает пресс-служба "шваб".
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Мавропанос провел за коллектив последние два года в аренде из Арсенала, наиграв 55 поединков и став важным игроком в команде Пеллегрино Матараццо. "Канониры" на продаже Константиноса заработали скромные 3,2 млн евро.
Кроме грека, Штутгарт решил укрепить отношения еще с опорным полузащитником Атаканом Каразором. С ним контракт продлили до лета 2026 года.
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