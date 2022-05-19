Защитник Арсенала Константинос Мавропанос надолго связал свою карьеру с Бундеслигой.

24-летний грек стал полноценным игроком Штутгарта, подписав контракт на три года, сообщает пресс-служба "шваб" .

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Мавропанос провел за коллектив последние два года в аренде из Арсенала, наиграв 55 поединков и став важным игроком в команде Пеллегрино Матараццо. "Канониры" на продаже Константиноса заработали скромные 3,2 млн евро.

Кроме грека, Штутгарт решил укрепить отношения еще с опорным полузащитником Атаканом Каразором. С ним контракт продлили до лета 2026 года.

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