Украинец в текущем сезоне имеет ограниченное игровое время в составе "канониров". Чтобы разгрузить свою зарплатную ведомость, летом Арсенал попрощается с несколькими игроками, одним из которых будет Александр Зинченко.

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Как сообщает Esto es atleti, Атлетико еще в прошлом году интересовался украинцем, но тогда сделку не удалось завершить. Арсенал рассматривает продажу Зинченко и повесил на него ценник в размере 17 млн фунтов. После завершения сезона "матрасники" могут снова попытаться подписать защитника.

В текущем сезоне Александр сыграл за "канониров" в 17 матчах во всех турнирах. В активе украинца один забитый мяч. Контракт Зинченко с Арсеналом действует до 2026 года.

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