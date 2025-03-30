Канониры активизируются на рынке в поисках топового нападающего. Одним из кандидатов на усиление атаки может стать форвард Ипсвича Лиам Делап.

Проблемы Арсенала с реализацией моментов в ключевых матчах могут заставить клуб серьезно потратиться летом. По информации GiveMeSport, лондонцы располагают бюджетом в 300 миллионов фунтов и уже составили список потенциальных новичков.

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Одним из приоритетных вариантов является Лиам Делап, которого еще раньше назвал "особенным" сам Пеп Гвардиола. Форвард Ипсвича демонстрирует великолепную форму, уже набив двузначное количество голов в чемпионате. Его игра привлекла внимание ряда клубов АПЛ, но именно Арсенал проявляет наибольший интерес. Более того, сам игрок не против перехода в Премьер-лигу и готов бороться за место в команде Микеля Артеты. Однако Ипсвич не собирается отпускать свою звезду дешево – трансфер может обойтись в 40 миллионов фунтов, с учетом 20% отступных для Манчестер Сити.

Напомним, Арсенал занимает 2 строчку в АПЛ и почти потерял шансы побороться за чемпионство.

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