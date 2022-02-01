32-летний габонец и "канониры" согласовали досрочное расторжение действующего до лета 2023 контракта, информирует пресс-служба клуба .

Обамеянг ради Барселоны согласился снизить зарплату в 84 раза

Обамеянг перебрался в Арсенал четыре года назад из Боруссии Дортмунд и успел завоевать статус капитана и одного из лидеров. Но из-за нарушения дисциплины Миккель Артета забрал у форварда повязку и не привлекал к последним играм. Всего в красной футболке Пьер-Эмерик отыграл 163 поединка, забил 92 мяча и отдал 21 ассист.

Прекращение сотрудничества с лондонцами открывает футболисту дверь в Барселону. Обамеянг уже тренируется с командой Хави Эрнандеса, а объявление трансфера ожидается в ближайшее время.

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