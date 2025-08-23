Арсенал на своем официальном сайте объявил о переходе Эберечи Эзе. 27-летний англичанин подписал контракт с "канонирами" на пять лет.

Зинченко возглавил рейтинг Артеты – украинец в Арсенале получил особое признание (ВИДЕО)

Арсенал заплатил Кристал Пэлас за атакующего полузащитника 60 миллионов фунтов стерлингов, а также соглашением предусмотрены бонусы. Трансфер Эзе стал самой дорогой продажей "орлов" в истории. До этого считался самым дорогим переход Арона Ван-Биссака, за которого заплатил Манчестер Юнайтед 55 млн фунтов.

Напомним, что Эберечи Эзе присоединился к Кристал Пэлас в 2020 году. Всего он сыграл за "орлов" в 169 матчах, в которых забил 40 голов и отдал 28 ассистов. Вместе с командой он выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Эберечи будет выступать под 10 номером.

It was only ever Arsenal.



A boyhood Gooner, our new number 10 – welcome home, Ebere ️ pic.twitter.com/k3h67d4rg7 — Arsenal (@Arsenal) August 23, 2025

Ярмолюк мощной игрой помог победить Астон Виллу, Борнмут одолел Вулвз, Бернли торжествовал в битве новичков АПЛ