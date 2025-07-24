Арсенал на своем официальном сайте сообщил о подписании Кристиана Москера из Валенсии. Защитник поставил подпись под 5-летним контрактом, который предусматривает возможность его продления еще на один год.

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Как информирует ВВС, Москера обошелся "канонирам" в 15 млн евро + бонусы. Он взял себе футболку с третьим номером и присоединится к команде во время предсезонного тура по Азии.

Москера провел 90 матчей за Валенсию и был основным игроком в прошлом сезоне, отыграв 37 полных матчей в Ла Лиге. Кристиан является универсальным защитником – он способен сыграть как левого центрального защитника, так и правого центрального защитника. Также у него есть опыт выступлений на правом фланге обороны.