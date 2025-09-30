Арсенал на своем официальном сайте объявил о пролонгации соглашения с защитником Уильямом Салиба. Француз подписал контракт до 2030 года.

Салиба присоединился к "канонирам" в 2019 году. Несколько сезонов французский защитник бродил по арендам, поскольку в Арсенале считали, что он должен набраться опыта. С сезона 2022/23 Уильям стабильно выступает за лондонский клуб и стал основным игроком обороны.

В текущей кампании Салиба несколько раз оставался вне основы. Француза достаточно удачно заменял Кристиан Москера.

Стоит заметить, что Вильямом активно интересуется Реал. Теперь "сливочным" будет труднее подписать защитника из-за нового соглашения.

Салиба за Арсенал в целом сыграл в 140 матчах во всех турнирах. В его активе семь голов и три результативные передачи.

