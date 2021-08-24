Хавбек оставил подпись под новым соглашением с "канонирами" и сообщил об этом в персональном Instagram.

Арсенал подыскал звездную замену Артете

Джака подписал с Арсеналом контракт на 3 года. На Эмирейтс уроженец Базеля перебрался еще летом 2016-го за солидные 45 млн евро для Боруссии М. С тех пор Джака провел в составе лондонцев 222 матча во всех турнирах (13 мячей) и завоевал с Арсеналом 2 Кубка Англии и 2 Суперкубка страны.

К слову, новый сезон "канониры" начали с двух поражений подряд на старте АПЛ.

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