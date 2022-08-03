Голкипер Бернд Лено сменил клубную прописку, но далеко переезжать не придется.

Фулхэм на своем официальном сайте объявил о подписании 30-летнего немца. Личный контракт рассчитан на три сезона с возможностью продления еще на один.

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Ранее инсайдеры раскрыли финансовые условия трансфера. Арсенал вместе с бонусами может получить до 8 млн фунтов. 4 года назад "канониры" приобрели Лено у Байера за 20 млн фунтов. Немец 3 сезона отыграл в статусе основного кипера, но без шансов проиграл конкуренцию Ремсдейлу, переехавшему на Эмирейтс прошлым летом. В сезоне 2021/22 Лено наиграл всего 8 матчей и пропустил 11 голов.

Нового кипера Фулхэма ждет серьезное испытание уже в дебютном матче – 6 августа новичок АПЛ будет принимать Ливерпуль.

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