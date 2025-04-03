Габриэл Магальяес получил травму во время домашнего поединка 30-го тура АПЛ против Фулхэма. Бразильца заменил Якуб Кивьер, который вышел на поле уже на 16-й минуте матча.

Арсенал – Реал: мадридцы рискуют потерять лидера на матч ЛЧ – празднование победы восприняли как угрозу

Во время игры не было понятно, насколько серьезное повреждение получил Магальяэс, однако Арсенал официально подтвердил его травму. Отмечается, что защитник нуждается в операции на подколенное сухожилие, которая будет проведена в ближайшие дни.

В текущем сезоне Магальяес забил пять голов и отдал 3 ассиста в 42 матчах.

Напомним, первый матч между Арсеналом и Реалом состоится 8 апреля. Начало в 22:00.

Арсенал без Зинченко одолел Фулхэм – результативное возвращение звездного вингера "канониров"