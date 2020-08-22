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Арсенал официально попрощался с Юнгбергом

19:06 - Читати українською
Арсенал официально попрощался с Юнгбергом
Фредди Юнгберг / соцсети

Легендарный экс-игрок "канониров" Фредди Юнгберг официально покинул пост помощника Микеля Артеты в Арсенале.

"Я решил покинуть пост ассистента, чтобы развивать свой тренерский опыт. Я был связан с этим клубом с 1998 года, и благодарен за все возможности, которые мне предоставили как игроку и тренеру. Желаю Микелю и всей команде успехов в будущем сезоне", – поделился Юнгберг в своем твиттере.

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Напомним, Фредди Юнгберг был исполняющим обязанности главного тренера Арсенала после увольнения Унаи Эмери.

Отметим, что "канониры" заняли восьмое место в АПЛ в прошлом сезоне, а также выиграли Кубок Англии.

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Теги
Арсенал Арсенал Англия Фредди Фредди Юнгберг Микель Микель Артета
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