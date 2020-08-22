Арсенал официально попрощался с Юнгбергом

"Я решил покинуть пост ассистента, чтобы развивать свой тренерский опыт. Я был связан с этим клубом с 1998 года, и благодарен за все возможности, которые мне предоставили как игроку и тренеру. Желаю Микелю и всей команде успехов в будущем сезоне", – поделился Юнгберг в своем твиттере.

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Напомним, Фредди Юнгберг был исполняющим обязанности главного тренера Арсенала после увольнения Унаи Эмери.

Отметим, что "канониры" заняли восьмое место в АПЛ в прошлом сезоне, а также выиграли Кубок Англии.

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Freddie Ljungberg is leaving the club to pursue new opportunities in the coming season. — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2020