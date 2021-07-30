В лондонском клубе 23-летний центральный защитник выбрал 4-й игровой номер. Бен Уайт подписал долгосрочный контракт с "канонирами", сообщает официальный сайт Арсенала.

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Правда, срок соглашения, как и финансовые детали трансфера не раскрываются. Ранее сообщалось, что Арсенал заплатит Брайтону 50 млн фунтов, а контракт будет рассчитан до лета 2026 года. За новую команду Бен может дебютировать уже 1 августа в спарринге против Челси.

Уайт начал профессиональную карьеру в Саутгемптоне, после чего перешел в Брайтон. Сезон 2019/20 провел на правах аренды в Лидсе и помог команде вернуться в АПЛ. В прошлом сезоне стал настоящим лидером Брайтона – 36 матчей в Премьер-лиге. Уайт стал вице-чемпионом Евро-2020 в составе сборной Англии, но не сыграл на турнире ни минуты.

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