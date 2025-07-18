Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании Мадуэке. Согласно Sky Sports, "канониры" заплатили за этот трансфер 52 млн фунтов стерлингов (48,5 млн фунтов + 3,5 млн фунтов в виде бонусов). Англичанин поставил подпись под пятилетним соглашением.

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Мадуэке – четвертый игрок, приобретенный Арсеналом этим летом после Кепы Аррисабалаги, Мартина Субименди и Кристиана Ньоргора.

Мадуэке, который провел семь матчей за сборную Англии, преимущественно играет на правом фланге, но может действовать и на левом. Арсенал рассматривает его как игрока, способного добавить глубины и качества атаке клуба. 23-летний вингер стал седьмым игроком, который перешел из Челси в Арсенал за последние шесть лет, после Кепы, Рахима Стерлинга, Кая Хаверца, Жоржиньо, Виллиана и Давида Луиса.

Мадуэке забил 20 голов в 92 матчах за Челси после своего перехода из ПСВ в 2023 году за 29 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что фанаты Арсенала писали петиции против этого трансфера.