Арсенал подписал долгосрочный контракт с 26-летним игроком Реал Сосьедада Мартином Субименди, сообщает официальный сайт "канониров". Детали сделки не разглашаются.

Арсенал согласовал условия контракта со звездой Челси

По информации СМИ, сумма трансфера за футболиста составит 66 миллионов евро, которую будет выплачена несколькими траншами. Стоит отметить, что клаусула в контракте Субименди с Реал Сосьедадом составляет 60 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне испанский полузащитник провел 48 матчей за Сосьедад, забил 2 гола и отдал 1 ассист.