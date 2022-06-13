Нападающий Маркиньос перешел из Сан-Паулу в ряды "канониров".

Арсенал объявил о переходе 19-летнего бразильца, обычно закрывающего позицию правого вингера. Маркиньос подписал с "канонирами" долгосрочный контракт, информирует официальный сайт клуба.

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Сумма сделки не разглашается – сообщают о 3,5 млн евро. В ближайшие недели новичок вылетит в Лондон и начнет предсезонную подготовку с Арсеналом.

За первую команду Сан-Паулу бразилец сыграл 41 поединок (4 гола, 3 ассиста) и выиграл чемпионат штата. Также защищал цвета сборных Бразилии U-16 и U-17.

Напомним, в сезоне 2021/22 команда Микеля Артеты финишировала 5-й в АПЛ, не попав в Лигу чемпионов.

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