Арсенал на официальном сайте объявил об уходе вратаря команды Карла Хайна в бременский Вердер.

Арендное соглашение эстонского вратаря рассчитано на 1 сезон. Стоит добавить, что шансов попасть в основу "канониров" у Хайна в этом сезоне очень мало, ведь резервистом Давида Райи стал Кепа Аррисабалага.

К слову, Карл уже не впервые отправляется в аренду из Арсенала – ранее он успел поиграть за Рединг и Вальядолид. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.

