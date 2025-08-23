Арсенал официально отпустил игрока в Германию
Вратарь лондонского Арсенала Карл Хайн проведет сезон 2025/26 в составе Вердера.
Арсенал на официальном сайте объявил об уходе вратаря команды Карла Хайна в бременский Вердер.
Зинченко может сбежать из Арсенала к финалисту еврокубка – есть шанс оформить трансфер уже на следующей неделе
Арендное соглашение эстонского вратаря рассчитано на 1 сезон. Стоит добавить, что шансов попасть в основу "канониров" у Хайна в этом сезоне очень мало, ведь резервистом Давида Райи стал Кепа Аррисабалага.
К слову, Карл уже не впервые отправляется в аренду из Арсенала – ранее он успел поиграть за Рединг и Вальядолид. Transfermarkt оценивает его в 3 миллиона евро.
Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Дёкереш провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"