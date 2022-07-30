Нуну Тавареш проведет следующий сезон в аренде за Марсель, сообщает официальный сайт французского клуба.

Зинченко поставил точку в дискуссиях по поводу его будущей позиции в Арсенале

Год назад Арсенал отдал за игрока Бенфики 8 млн евро. В дебютном сезоне на Эмирейтс Тавареш провел 28 матчей, в которых оформил гол и 2 ассиста. 22-летний португалец стал лишь третьим выбором Артеты на позицию левого защитника после Кирана Тирни и новичка Александра Зинченко, поэтому было принято решение отпустить игрока в аренду без права выкупа.

Добавим, что Марсель завершил прошлый чемпионат Франции на втором месте и завоевал путевку в групповой этап ЛЧ.

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