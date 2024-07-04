В прошлом сезоне Арсенал арендовал у Брентфорда Райя, и испанский голкипер выиграл "золотую перчатку" АПЛ – он провёл наибольшее количество "сухих" матчей (16) среди своих коллег по амплуа, пропустив всего лишь 16 голов. Руководство "канониров" решило окончательно выкупить контракт вратаря – и сегодня эта сделка была официально завершена.

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Как информирует официальный сайт Арсенала, Райя подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт. Согласно ВВС, этот трансфер обошёлся "канонирам" в 27 млн фунтов стерлингов.

"Он играет важную роль в нашей раздевалке, и мы рады продолжать с ним работать. Он заложил прочный фундамент в прошлом сезоне, и в последующие годы будет его развивать, добиваясь ещё большего успеха", – отметил главный тренер команды Микель Артета.

Напомним, что до прихода Райя основным вратарём Арсенала был Арон Рэмсдейл.

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