Арсенал официально объявил об уходе Уэлбека и Лихтштайнера

Лондонский Арсенал подтвердил, что Штефан Лихтштайнер и Дэнни Уэлбек покинут клуб.

Контракты обоих игроков истекают в конце июня и они получат статус свободных агентов, сообщает пресс-служба Арсенала.

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Лихтштайнер перешел в Арсенал год назад и с тех пор провел в АПЛ всего 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Уэлбек выступает за Арсенал с 2014 года, но из-за частых травм сыграл за этот период всего 88 поединков, в которых забил 16 мячей.

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