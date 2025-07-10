Арсенал на официальном сайте сообщил о подписании 31-летнего датчанина. "Канониры" не разглашают никаких подробностей, кроме игрового номера новичка – 16. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что трансфер Нёргора стоил 10 млн фунтов.

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Датчанин провел в Брентфорде 6 лет и дослужился до звания капитана. В футболке "пчел" хавбек отыграл 196 матчей, оформив 13 голов и 18 ассистов. Уход Нёргора может освободить больше игрового времени для украинца Егора Ярмолюка, который также выступает в центре полузащиты.

Для Арсенала это третий трансфер летнего межсезонья после вратаря Кепы Аррисабалаги (из Челси за 6 млн евро) и хавбека Мартина Субименди (из Реал Сосьедада за 66 млн евро).

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