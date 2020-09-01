Бразилец будет выступать под 6-м номером, но условия контракта пока не разглашаются, сообщает официальный сайт Арсенала.

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"Мы приветствуем Габриэла в Арсенале. Он имеет много качеств, которые сделают нас сильнее как в обороне, так и командно. Он доказал вместе с Лиллем, что является защитником со многими выдающимися качествами, и мы с нетерпением ждем того, как он вырастет в статусе игрока Арсенала", – прокомментировал подписание Микель Артета.

Напомним, Магальяес перешел во французскую команду из бразильского клуба Аваи в 2017 году по 3 млн евро. В 2018 году успел поиграть в аренде за Труа и вторую команду загребского Динамо. В прошлом сезоне провел за Лилль во всех турнирах 34 матча, в которых забил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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