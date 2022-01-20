Арсенал продолжает чистку от игроков со скудными минутами на поле.

Защитник Пабло Мари будет до конца сезона выступать за Удинезе на правах аренды, сообщает официальный сайт "зебр".

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В текущем сезоне 28-летний испанец наиграл за Арсенал 270 минут, результативными действиями не отличался. Летом 2020-го "канониры" выкупили его у Фламенго за 6 млн евро (до этого он был арендован 6 месяцев). Начало карьеры защитника на Эмирейтс складывалось неплохо, но травмы и приход звездных конкурентов выбили его из состава.

Напомним, несколько дней назад Арсенал избавился от еще одного защитника – Сеад Колашинац отправился в Марсель.

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