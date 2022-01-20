Арсенал официально избавился от еще одного защитника
Арсенал продолжает чистку от игроков со скудными минутами на поле.
Защитник Пабло Мари будет до конца сезона выступать за Удинезе на правах аренды, сообщает официальный сайт "зебр".
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В текущем сезоне 28-летний испанец наиграл за Арсенал 270 минут, результативными действиями не отличался. Летом 2020-го "канониры" выкупили его у Фламенго за 6 млн евро (до этого он был арендован 6 месяцев). Начало карьеры защитника на Эмирейтс складывалось неплохо, но травмы и приход звездных конкурентов выбили его из состава.
Напомним, несколько дней назад Арсенал избавился от еще одного защитника – Сеад Колашинац отправился в Марсель.
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