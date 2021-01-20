"Канониры" по обоюдному согласию расторгли контракт с Сократисом Папастатопулосом, сообщает официальный сайт клуба.

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Теперь центрбек может без лишних проблем найти новую команду. Среди претендентов на Сократиса пресса называет испанские Бетис и Севилью, а также итальянский Дженоа. Ветеран в нынешнем сезоне не имел игровой практики и не выходил в составе первой команды Арсенала.

Сократис Папастатопулос переехал на Эмирейтс летом 2018 года за 16 млн евро из Боруссии Д. Всего за лондонцев он провел 69 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и завоевал Кубок Англии в сезоне 2019/20.

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