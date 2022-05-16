Арсенал оценил ведущего защитника в 45 миллионов – его хочет Ювентус
18:23 - Читати українською
Центральный защитник лондонцев Габриэл вскоре может сменить клубную прописку.
Арсенал готовится этим летом продать 24-летнего бразильца, утверждает журналист Экрем Конур.
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Своего ведущего центрбека "канониры" отпустят, если получат предложение в размере 45 миллионов евро. Одним из претендентов на Габриэла называют Ювентус, видящий в нем замену Джорджо Кьеллини.
Заметим, бразилец надевает футболку Арсенала с 2020 года. В этом сезоне он провел 37 поединков на клубном уровне и отличился четырьмя голами.
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