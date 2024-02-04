"Канониры" на своем поле переиграли гостей из Ливерпуля (3:1) в 23 туре АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Очень важный матч учитывая борьбу за титул. Ливерпуль оторвался от конкурентов, а выезд на Эмирейтс – одно из самых тяжелых испытаний до конца сезона. Арсенал отстал после неудачного периода в декабре, но сегодняшний успех мог вернуть Микеля Артету в чемпионскую гонку.

Арсенал растоптал Ливерпуль на старте

Арсенал мощно начал и задушил гостей прессингом. "Канониры" настолько смело играли, что Зинченко встречал соперников возле чужой штрафной площади. Хозяева заставляли Ливерпуль ошибаться и каждый перехват превращали в быструю атаку.

Сака должен был открывать счет, однако немного не дотянулся до подачи Мартинелли. Все же Арсенал наградил себя голом за классную игру. Зинченко отдал в центр, Эдегор бросил в прорыв Хаверца, а немец хоть и не переиграл Алиссона, но вывел на пустые ворота Саку.

Клопп получил гол из ничего

Лондонцы играли почти идеально, переключаясь с высокого прессинга и плотный средний блок. Хаверц, конечно, не решил проблемы Арсенала с реализацией, однако постоянно имел ударные позиции. Жоржиньо крутым пасом нашел свободного Мартинелли.

Ливерпуль же за весь первый не создал абсолютно ничего (0,1xG). Лишь 2 незаблокированных удара, лишь 4 входа в штрафную. Но команда Юргена Клоппа привычно получила гол из ничего в компенсированное время. Диас поборолся, чем спровоцировал недоразумение между Салиба и Раей. В итоге мяч от руки Габриэла залетел в ворота.

Алиссон и ван Дейк отдали долг

Ливерпуль, воодушевленный таким подарком, активно начал второй тайм. Больше всего старался Мак Аллистер. Гости нанесли несколько ударов, прежде чем Арсенал отвел игру от своих ворот. Мерсисайдцы решили отдать долг. Алиссон и ван Дейк дружно пролетели мимо мяча, оставив Мартинелли перед пустыми воротами.

I don’t even know anymore …pic.twitter.com/ZFTiJDCEfi — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 4, 2024

Ливерпуль не оправился после такого удара и не попытался спасти матч. Финал матча был за Арсеналом. Гости доигрывали в меньшинстве из-за удаления Конате. Все вопросы мог снять Кивиор, но пробил плохо. Точку в матче поставил Троссар, который пробежал по флангу, зашел в штрафную и пробил между ног Алиссону.

Арсенал набрал 49 очков и сократил отставание от Ливерпуля до 2 пунктов. Мерсисайдцы пока что остаются на вершине АПЛ, однако Манчестер Сити проигрывает лишь 5 баллов, имея два матча в запасе. Борьба за титул в самом разгаре.

Зинченко начал голевую атаку и рано сел в запас

Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала. Из-за отсутствия Жезуса произошли перестановки: Хаверц на острие, Жоржиньо в полузащите. Поэтому у Александра не было необходимости часто смещаться в центр при контроле мяча. Он пасовал с фланга и именно так начал голевую атаку.

Украинец не имел традиционной дуэли с Салахом, но Трент пытался создавать проблемы (сенсационный Брэдли не играл из-за смерти отца). Все атаки в первом тайме шли через правый фланг Ливерпуля. Получалось мало что, но мерсисайдцы проверяли способность Зинченко читать эпизоды и играть в обороне.

Видимо, именно поэтому Артета решил заменить Александра в перерыве. Вместо него вышел более ориентированный на защиту Кивиор. Оценки статистических порталов: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.3, FotMob – 6.5.