Контракт 31-летнего нападающего с Арсеналом истекает 30 июня, стороны его не будут продолжать. Следовательно, фрунцуз покинет Лондон на правах свободного агента.

Арсенал окончательно простился с защитником, не игравшим за клуб два года

Ляказетт присоединился к "канонирам" летом 2017 года, Арсенал заплатил за него Лиону 53 миллиона евро. За 5 лет выступлений в столице Великобритании Александр наиграл 206 матчей, в которых забил 71 мяч и отдал 36 ассистов. Французу удалось выиграть Кубок и Суперкубок Англии, но в ЛЧ с лондонцами он так и не поиграл.

Старым-новым пунктом назначения игрока будет Лион , с которым он уже достиг отдельных договоренностей. Александр, к слову, является воспитанником "ткачей" и до сих пор сохраняет четвертое место в списке бомбардиров клуба за всю историю.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну