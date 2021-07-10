Защитник Бенфики Нуну Тавареш с нового сезона будет выступать в составе Арсенала.

Португалец присоединился к Арсеналу, став первым летним новичком "канониров" в трансферное окно, информирует официальный сайт лондонцев.

Вест Хэм серьезно нацелился на Яремчука – еще два клуба АПЛ готовы составить конкуренцию в борьбе за украинца

Сумма трансфера и срок контракта Тавареша с новым клубом не разглашается. Игрок в основном выступает на позиции левого защитника, однако может сыграть справа в обороне и на позиции левого хавбека.

К слову, Нуну является воспитанником Бенфики, в составе которой сыграл в 25 матчах прошлого сезона, записав в свой актив 3 результативные передачи.

10 самых дорогих трансферов за первый месяц межсезонья – МЮ и Ливерпуль вытряхнули кошельки в Германии