Летом Арсенал усилил свой состав, подписав форварда Виктора Дьокереша из Спортинга за более 65 миллионов евро. С приходом нового нападающего тренерский штаб решил изменить иерархию пенальтистов в команде.

Зинченко услышал неожиданный вердикт от Артеты – наставник Арсенала имеет планы на украинца

Как сообщает Calle со ссылкой на журналиста Даниэля Кристофферссона, Букайо Сака больше не будет основным пенальтистом в Арсенале. Эта роль досталась Виктору Дьокерешу. Решение, вероятнее всего, приняли еще до начала сезона.

Напомним, в первом туре АПЛ Арсенал одержал минимальную победу над Манчестер Юнайтед (1:0). Следующим соперником "канониров" будет Лидс.

Арсенал победил МЮ благодаря скандальному угловому – Йокерес провалил дебют в АПЛ, крутой старт новичков "дьяволов"