toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арсенал не захотел отдавать Барселоне свою звезду за Коутиньо – каталонцы предлагают двух других лидеров

16:44 - Читати українською
Арсенал не захотел отдавать Барселоне свою звезду за Коутиньо – каталонцы предлагают двух других лидеров
Филиппе Коутиньо / фото: AFP

Арсенал и Барселона имеют шанс оформить громкий трансфер, фигурантами которого станут Маттео Гендузи и игроки испанского клуба.

Барселона заинтересована в подписании 21-летнего француза и предлагала Арсеналу обменять хавбека на Филиппе Коутиньо, но "канониры" ответили отказом, утверждает FootMercato.

Барселона может приютить хавбека Арсенала, с которым конфликтует Артета

По информации издания, каталонцы не планируют сдаваться и уже подготовили новое предложение: Гендузи переходит в Барсу, а в обратном направлении следуют Артуро Видаль и Иван Ракитич. Пока не известно, как отреагировали лондонцы.

К слову, Маттео, который в текущем сезоне провел в АПЛ 24 поединка и отдал две голевые передачи, намерен покинуть Арсенал после завершения чемпионата. Хотя его контракт действуюет до июня 2022 года. Представители Гендузи ранее уже вели предварительные переговоры с Атлетико, ПСЖ и Интером, однако наибольший интерес проявила именно Барселона.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім

blog_ava
"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)
09:49
13017
Теги
Филиппе Филиппе Коутиньо Арсенал Арсенал Барселона Барселона Испания Маттео Маттео Гендузи Иван Иван Ракитич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
23
час
:
0
мин
Николаев
17:00
Металлист 1925
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук