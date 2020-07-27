Арсенал не захотел отдавать Барселоне свою звезду за Коутиньо – каталонцы предлагают двух других лидеров

Барселона заинтересована в подписании 21-летнего француза и предлагала Арсеналу обменять хавбека на Филиппе Коутиньо, но "канониры" ответили отказом, утверждает FootMercato.

Барселона может приютить хавбека Арсенала, с которым конфликтует Артета

По информации издания, каталонцы не планируют сдаваться и уже подготовили новое предложение: Гендузи переходит в Барсу, а в обратном направлении следуют Артуро Видаль и Иван Ракитич. Пока не известно, как отреагировали лондонцы.

К слову, Маттео, который в текущем сезоне провел в АПЛ 24 поединка и отдал две голевые передачи, намерен покинуть Арсенал после завершения чемпионата. Хотя его контракт действуюет до июня 2022 года. Представители Гендузи ранее уже вели предварительные переговоры с Атлетико, ПСЖ и Интером, однако наибольший интерес проявила именно Барселона.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім