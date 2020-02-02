Арсенал не сумел переиграть Бернли на выезде и продолжил ничейную серию в АПЛ

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Бернли и лондонский Арсенал разошлись миром на Терф Мур. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Бернли – Арсенал – 0:0

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Середняк турнирной таблицы Бернли принимал дома лондонский Арсенал. Первая половина встречи прошла без особо острых моментов. Команды на протяжении большей части времени вели борьбу в центре поля.

Во втором тайме интересных моментов стало немного больше. В частности, Обамеянг в одном из эпизодов головой отправил мяч мимо левой стойки ворот после классной поперечной передачи. Бернли ответил своим моментом: на 79-й минуте Джей Родригес опасно бил из района одиннадцатиметровой отметки после кросса, но попал в перекладину. Финальный штурм команды организовать не сумели. Как следствие, сухая ничья.

Этот "мир" стал уже четвертым подряд для "канониров" в рамках чемпионата. Команда Артеты потеряла возможность приблизиться к зоне еврокубков и осталась на 10-й строчке. Бернли рядом – на 11-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Англии