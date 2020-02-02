toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Арсенал не сумел переиграть Бернли на выезде и продолжил ничейную серию в АПЛ

18:30 11 Читати українською
Арсенал не сумел переиграть Бернли на выезде и продолжил ничейную серию в АПЛ
Бернли – Арсенал – 0:0 / официальный сайт АПЛ

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги Бернли и лондонский Арсенал разошлись миром на Терф Мур. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Бернли – Арсенал – 0:0

Манчестер Юнайтед не смог переиграть Вулверхэмптон, Ливерпуль разгромил Саутгемптон: 25-й тур АПЛ, суббота

Середняк турнирной таблицы Бернли принимал дома лондонский Арсенал. Первая половина встречи прошла без особо острых моментов. Команды на протяжении большей части времени вели борьбу в центре поля.

Во втором тайме интересных моментов стало немного больше. В частности, Обамеянг в одном из эпизодов головой отправил мяч мимо левой стойки ворот после классной поперечной передачи. Бернли ответил своим моментом: на 79-й минуте Джей Родригес опасно бил из района одиннадцатиметровой отметки после кросса, но попал в перекладину. Финальный штурм команды организовать не сумели. Как следствие, сухая ничья.

Этот "мир" стал уже четвертым подряд для "канониров" в рамках чемпионата. Команда Артеты потеряла возможность приблизиться к зоне еврокубков и осталась на 10-й строчке. Бернли рядом – на 11-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Англии

blog_ava
Невероятный гол Бога в видеообзоре матча Сассуоло – Рома – 4:2
00:45
586
Теги
Бернли Бернли Англия Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Падерборн
19:00
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук