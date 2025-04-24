С мыслями о ПСЖ до середины первого тайма

Микель Артета в домашке против Кристал Пэлас выставил основной состав, хотя уже во вторник команда сыграет в полуфинале ЛЧ. Исключением стал Сака, который получил удар в голеностоп в предыдущем туре – Букайо оставили в запасе. Большинство лидеров уже достаточно отдохнуло в поединке с Ипсвичем, а перед битвой с ПСЖ необходимо поддерживать тонус.

Впрочем, к середине второго тайма сложилось впечатление, будто "канониры" находятся на другой планете. Команда уже явно настроилась на приезд парижан – подопечные Микеля Артеты берегли себя в единоборствах (проиграли 25 эпизодов из 40) и оставляли большое количество пространства позади. Кристал Пэлас в первом тайме преобладал и по количеству касаний в штрафной (11-14), и по ожидаемой остроте, и по количеству ударов.

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Это небольшое преимущество сохранялось даже на 60-х минутах. Арсенал же до перерыва создал всего два момента, причем один из них прилетел со стандарта, а второй представлял собой дальний удар (Райс метров с 22-х пробил мимо правого угла).

После перерыва подопечные Микеля Артеты еще долго не выглядели лучше. На этом фоне сразу вспомнилась доВенгеровское прозвище "пушкарей" – "boring, boring Arsenal"

Кристал Пэлас создал достаточно для победы. Эзе и Нкетиа – MVP

Подопечные Оливера Гласнера уже через дни сыграют в полуфинале Кубка Англии против Астон Виллы. Немецкий коуч придержал в запасе Матета, Сарра и Хьюза, однако на качестве футбола "орлов" этот факт не сказался. Гости не боялись лезть вперед, создав ряд моментов у ворот Арсенала. Особенно выделялись Эзе и Нкетиа.

Так, на 14-й минуте Эберечи отдал фантастический лонгбол на ход Эдди по левому флангу, а тот прострелил вдоль линии вратарской – Девенни мог замкнуть, но рикошет от защитника дезориентировал хавбека. На 30-й же Эзе сам открылся под классную диагональ, ворвался на край штрафной и сбросил под удар Нкетии. Экс-"канонир" поставил корпус Кивиору, одна поляк заблокировал дальнейший удар.

Между этими эпизодами произошел шедевральный гол Кристал Пэлас. Подопечные Микеля Артеты неожиданно ошиблись при угловом, открыв зону перед штрафной площадкой. Именно туда пошла подача и именно там расположился Эзе. Хавбек "орлов" решил бить с лету, да еще и с отскоком от газона. Получилось идеально – сфера залетела в сетку, отскочив от штанги. Без шансов для Раи!

Вообще, оборона при стандартах и при кроссах должна тревожить Николя Жовера. На 67-й минуте Кристал Пэлас мог забить во второй раз. Сначала "канониры" позволили Девенни замкнуть навес с левого фланга – Рая достал мяч из-под перекладины. Дальнейший угловой завершился подачей на ближнюю и замыканием от Муньоса, которое снова полетело в створ (Рая парировал).

Так себе история, учитывая противостояние с ПСЖ уже во вторник.

Арсенал проявил силу своего правого фланга и стандартов

И все бы Кристал Пэлас было здорово, если бы команда не вынуждена была отыгрываться с 3-й минуты. Хозяева отрыли счет со штрафного, причем сделали это невероятно просто – Кивиор замкнул подачу Эдегора, не имея ни одного опекуна. С ним никто не играл с самого начала. 1:0.

Да, потом Арсенал пропустил, однако перед перерывом "пушкари" снова вышли вперед. Тимбер прошел сквозь Эзе на фланге и запустил передачу на линию штрафной – Троссар же принял ее, качнул двух защитников и пробил под ближнюю штангу. Небольшой рикошет не оставил шансов Хендерсону. 2:1.

Через три минуты после старта второго тайма Арсенал мог закрывать игру вследствие еще одного стандарта. Хендерсон не смог выбить мяч из-за столкновения с Нкетией, а Салиба подхватил отскок и пробил низом. Уильям попал в лежащего голкипера, а добивание от Троссара заблокировали.

На 70-й минуте в ворота Хендерсона залетел третий мяч. Снова сработала мощь правого фланга хозяев – Эдегор выполнил черпачок под врывание Тимберу, тот навесил на линию вратарской, а Мартинелли вколотил сферу в сетку. Впрочем, VAR заметил, что Юрьен подавал уже за пределами поля, поэтому гол не засчитали.

Микель Артета на 60-й минуте выпустил Сака, а на 80-й снова сработали добродетели Арсенала. Эдегор шикарно развернулся вокруг Хьюза в центре и перевел мяч на левый фланг, а Мартинелли качнул защитника и выполнил кросс – Сака замкнул его ударом с лету под перекладину, заставив Хендерсона делать суперсейв.

Дальнейший угловой в исполнении Райса прилетел на дальнюю штангу, откуда спокойно пробил Троссар. Мяч попал во внешнюю сторону сетки. Словом, в атаке у Арсенала все было в порядке – работая с ощутимым запасом и включившись только в середине второго тайма, "канониры" создали достаточно для разгрома.

"Гармаши" были наказаны за релакс

И все равно чувствовалось, что Арсенал собирается забрать победу чисто на классе. Тратить лишние силы перед ПСЖ никто не собирался. Моменты у хозяев возникали, но постоянного давления они не оказывали. Кристал Пэлас оставался в игре.

Оливер Гласнер при таких условиях рискнул, выпустив Матета и Сарра под эндшпиль встречи. И не прогадал! Уже на 83-й минуте Жан-Филипп сравнял счет, воспользовавшись привозом Салиба – как и в поединке с Реалом, Уильям просто выкатил пас в ноги сопернику. Француз сразу же наказал, перебросив Раю.

Вскоре Сарр мог и победу для Кристал Пэлас вырвать, замыкая прострел с правого фланга, однако удар пяткой заблокировали в последний момент. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Арсенал остался в 12 очках от Ливерпуля за 12 туров до конца чемпионата.

Это означает, что мерсисайдцы завоюют золото АПЛ уже в этом туре. Достаточно даже ничьей с Тоттенхэмом.