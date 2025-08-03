Фанаты Арсенала заинтригованы – в Инстаграм-сторис игрока команды Букайо Саки заметили неожиданную деталь, которая может свидетельствовать о предстоящем трансфере атакующего полузащитника Кристал Пэлас Эберечи Эзе.

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Как сообщает аккаунт AFC Xtra в сети Х, на фото, которое Сака опубликовал в субботу вечером, видно несколько мячей с логотипом New Balance. Но внимательные болельщики обратили внимание на другой фрагмент снимка – в нижнем левом углу кадра видно маленькое фото Эберечи Эзе.

Интерес Арсенала к Эзе не является новостью – клуб вел переговоры с его агентами еще в начале лета. Проблема в том, что 27-летний игрок имеет действующую клаусулу в 80 миллионов евро, которая действует до 15 августа – в день открытия нового сезона. Арсенал хочет снизить сумму выкупа, ведь оценивает футболиста дешевле. Сам Эзе счастлив в Кристал Пэлас, но открыт к переходу, если будет подходящая возможность.

Напомним, что Арсенал в это трансферное окно уже подписал Субименди, Мадуэке, Дьокереша, Москеру, Ньоргора и Кепу Аррисабалагу.

Bukayo Saka just posted this on Instagram



peep bottom left of the picture and tell me who you see pic.twitter.com/TBzEGSXVev — AFC Xtra (@AFC__Xtra) August 2, 2025

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