"Арсенал не найдет тренера, который справится лучше в ближайшие годы. Мне не нужно его поддерживать, он и сам знает мое отношение к нему. Он до сих пор был бы здесь, если бы не любовь к Арсеналу.

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Я почти уверен, что он все перевернет и оправдает ожидания. Иногда нужно время, чтобы клуб вышел из кризисного периода. Я знаю – люди часто думают, что время никому не нужно. Если бы я был членом правления Арсенала, то не имел бы никаких сомнений в Артете и его возможностях вернуть команду на правильное место", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Добавим, что Арсенал добыл всего одно очко в 5 последних турах АПЛ и рухнул на позорную 16 строчку.

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