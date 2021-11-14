Попытки руководства лондонского Арсенала избавиться от опального вингера команды Николя Пепе пока не увенчались успехом.

"Канониры" прилагают усилия для продажи флангового нападающего, сообщает Football.London.

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Арсенал готов отпустить Пепе всего за 25 млн фунтов. Летом 2019-го лондонцы отдали за ивуарийца солидные 72 млн. Но даже с такой фантастической скидкой "канониры" не могут найти потенциальных покупателей на африканца.

К слову, в нынешнем сезоне АПЛ Николя Пепе провел 7 матчей, в которых оформил 1 ассист. Еще 2 поединка (1 гол, 2 ассиста) он сыграл в Кубке лиги.

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