"Канониры" твердо настроены завершить трансфер звездочки Шахтера уже в январе, сообщает Mirror.

Контракт Мудрика с Шахтером содержит отступные – Вацко озвучил космическую цифру

Сумма сделки должна составить около 40 млн фунтов плюс бонусы. Представители донецкого клуба в прессе "лепили" Мудрику заоблачные ценники на 90 миллионов, однако в переговорах будут фигурировать более скромные цифры. Сам 21-летний вингер мечтает о переезде в Лондон к земляку Александру Зинченко. Мудрик прямо говорил о своих амбициях и надеется, что Шахтер будет действовать рационально при обсуждении с покупателями.

Напомним, Михаил в этом сезоне провел 18 поединков во всех турнирах, забив 10 мячей и отдав 8 ассистов. Его контракт с Шахтером рассчитан до конца 2026 года.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі