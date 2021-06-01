Арсенал настроен на подписание дисквалифицированного лидера Аякса
"Канониры" определились с одним из желаемых трансферов на ближайшее время.
Голкипер Аякса Андре Онана является реальной трансферной целью Арсенала, информирует журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Аякс планирует распрощаться с Онана – он не сможет сыграть в этом году
Лондонский клуб находится на стадии переговоров с агентами 25-летнего камерунца уже с января. Побуждает к такому трансферу и невозможность возвращения Войцеха Щенсны из Ювентуса.
Напомним, Андре Онана получил годичную дисквалификацию в феврале из-за проваленного допинг-теста. До этого он сыграл 26 поединков за Аякс, 9 из которых отстоял на ноль.
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