Арсенал в кризисной ситуации старается не забывать о работе на перспективу.

На радары "канониров" попал полузащитник Порту Фабиу Виейра, сообщает Daily Sport. Правда, португалец играет ближе к атаке, а не в опорной зоне, как его легендарный однофамилец – Патрик Виейра.

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Арсенал надеется найти молодого креативного хавбека, и талант Порту вписывается в эту концепцию. 20-летний Виейра начал регулярно выступать за "драконов" в текущем сезоне – 12 матчей и один гол. В контракте игрока есть клаусула, которая составляет 27 млн евро.

Отмечается, что трансфер более вероятен летом, чем в январе. На Виейра также претендует Марсель.

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