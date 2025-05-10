Арсенал нанес новый удар Реалу – "канониры" готовы к подписанию главной трансферной цели королевского клуба
Полузащитник Реал Сосьедада Мартин Субименди близок к переходу в Арсенал.
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Мартин Субименди достиг устного соглашения с Арсеналом относительно будущего перехода. Об этом он сообщил в соцсети X.
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"Канониры" готовы активировать клаусулу в контракте игрока в размере 60 миллионов евро и сделать его своим первым новичком в летнее трансферное окно.
26-летний игрок близок к согласованию долгосрочного контракта с лондонцами. Уже вскоре о переходе объявят официально.
Добавим, что Мартином Субименди длительное время интересовались почти все топ-клубы Европы. Он был главной трансферной целью Реала на лето, а в 2024 году даже мог оказаться в другом английском клубе, но тогда в последний момент отказался подписывать контракт с Ливерпулем.
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