Футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Мартин Субименди достиг устного соглашения с Арсеналом относительно будущего перехода. Об этом он сообщил в соцсети X.

Алонсо назвал Реалу двух игроков, которых клуб должен подписать

"Канониры" готовы активировать клаусулу в контракте игрока в размере 60 миллионов евро и сделать его своим первым новичком в летнее трансферное окно.

26-летний игрок близок к согласованию долгосрочного контракта с лондонцами. Уже вскоре о переходе объявят официально.

Добавим, что Мартином Субименди длительное время интересовались почти все топ-клубы Европы. Он был главной трансферной целью Реала на лето, а в 2024 году даже мог оказаться в другом английском клубе, но тогда в последний момент отказался подписывать контракт с Ливерпулем.

Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ️?



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2025

Шедевр Антони вырвал победу и приблизил Бетис к Лиге чемпионов, Атлетик оступился в матче с Сосьедадом