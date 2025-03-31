Едва вступив в свою должность спортивного директора Арсенала, Андреа Берта уже приступил к работе. С одобрения семьи Кронке он определил несколько приоритетов на летнее трансферное окно. Среди основных целей – форвард Спортинга Виктор Дьокереш. Как информирует Sky Sport, контакты с окружением игрока уже состоялись.

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Хотя несколько источников подтверждают, что Дьокереш дал слово Рубену Амориму присоединиться к Манчестер Юнайтед, сложная спортивная ситуация в составе "красных дьяволов" может поставить под сомнение этот "пакт о дружбе". Большой поклонник скандинавского нападающего Андреа Берта получил необходимые гарантии относительно бюджета, который будет выделен ему на проведение этой операции.

В ближайшие недели состоятся дополнительные встречи для выяснения личных обстоятельств игрока и получения определенности относительно требований лиссабонского Спортинга по поводу цены. Считается, что по состоянию на сегодняшний день "львы" готовы отпустить Дьокереша за 70 млн евро.

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