Итальянец хорошим выступлением на Евро-2024 привлек к себе внимание именитых клубов. Калафьори интересовались Ювентус, Реала, Челси, а теперь и Арсенал.

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Как информирует Маттео Моретто, Микелю Артети очень нравится стиль игры 22-летнего защитника. "Канониры" уже ведут переговоры с окружением игрока и имеют согласие от Риккардо, если клубы договорятся. Арсенал еще не сделал официального предложения Болонье, но это вопрос нескольких дней.

Напомним, что Калафьори играет преимущественно на позиции центрального защитника, но может выходить слева на фланге, где располагается Александр Зинченко в Арсенале.

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