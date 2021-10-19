Арсенал в течение последнего месяца набрал хороший ход, одержав три победы (в частности, над Тоттенхэмом), сыграв вничью с Брайтоном и пропустив за этот период всего один гол. Домашняя победа над Кристал Пэлас позволила бы "канонирам" подняться на девятую позицию – выглядит смешно, но от нее до зоны Лиги чемпионов всего два зачетных балла. Подопечные Микеля Артеты подходили к встрече в статусе фаворита, ведь "орлы" не выиграли ни в одном из последних трех туров.

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Арсенал подтвердил свои амбиции уже на 8-й минуте, забив классный гол. Пепе обыгрался с Томиясу на правом краю штрафной и закрутил мяч в дальнюю девятку, Гуайта парировал удар в сногсшибательном прыжке, однако Обамеянг с лету добил сферу в ближний угол. 1:0! На 22-й минуте Смит-Роу мог удвоить преимущество "канониров" выстрелом метров с 22-х, но голкипер поймал "круглого".

Во второй половине первого тайма Кристал Пэлас выровнял ход встречи, огрызнувшись несколькими хорошими атаками. В частности, на 28-й минуте Бентеке эффектно развернулся на дуге перед штрафной площадкой и плотно пробил низом (Ремсдейл взял этот удар), а на 34-й Эдуар получил передачу и метров с 17-ти выстрелил над воротами. Лучший же шанс сравнять счет до перерыва имел Галлахер – после выноса от Томиясу он с лету пульнул "кожаного" под правую штангу. Ремсдейл в красивом прыжке спас Арсенал.

Отдыхать футболисты отправились при ничейном счете. Второй тайм "канониры" начали без Сака, которого из-за повреждения заменил Локонга, однако этим проблемы хозяев не ограничились. Уже через четыре минуты после возобновления игры они привезли себе гол: Партей под давлением Айю потерял мяч на своей трети поля, а Бентекке, перехватив его, сместился на линию штрафной и пробил в правый нижний угол – 1:1! Еще через семь минут Айю мог и сам отличиться, выстрелив с дальней дистанции под перекладину, но Ремсдейл выручил Арсенал.

В середине второго тайма Арсенал выровнял ход встречи, начав обострять игру у чужих ворот. Так, на 64-й минуте Партей качнул Айю перед штрафной и пробил мимо правого угла, а на 71-й минуте Смит-Роу мог выстрелить с лету после передачи на правый край штрафной от свежего Ляказетта – впрочем, Эмиль не попал по мячу . На 72-й минуте Ляказетт получил разрезную передачу от Обамеянга и метров с 19-ти закрутил сферу в дальний нижний угол, однако Гуайта спас Кристал Пэлас.

Арсенал с каждой минутой все сильнее прижимал "орлов", однако на 73-й минуте подопечные Патрика Виейра (легенды "канониров", между прочим) шокировали "Эмирейтс". Локонга на чужой половине потерял мяч, Галлахер разогнал контратаку с двумя поперечными передачами перед штрафной, а в ее завершении Эдуар принял пас от Олисе и пробил из-под Уайта под перекладину – 1:2!

Это уже была весомая заявка на победу, ведь в текущем сезоне после 75-й минуты Арсенал еще не забивал. Прервать печальную статистику и принести своей команде ничью мог Тирни, который на 87-й минуте получил диагональ с правого фланга, остановил мяч на левом углу штрафной площадки и вторым касанием мощно пробил – перекладина спасла гостей! Больше моментов в основное время хозяева не имели.

Майк Дин компенсировал еще четыре минуты, но из-за паузы команды переиграли еще две. У "канониров" ничего не получалось, но на 90 + 5-й минуте они устроили нашествие. В его завершении пошла подача с левого фланга, а дальше в штрафной Кристал Пэлас началась суета. В ней первым разобрался Ляказетт, который точным ударом в ближний угол спас Арсеналу ничью. 2:2!

Подопечные Микеля Артеты остались на 12-й позиции в турнирной таблице, имея 11 зачетных баллов. Кристал Пэлас, набрав 8 очков, держится на 14-й строчке.

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