Чемпионат Англии 2020/21, 32-й тур

Арсенал – Фулхэм – 1:1

Голы: Нкетія, 90+7 – Маджа, 59 (пен)

Манчестер Юнайтед – Бёрнли – начало в 18:00

Программу дня в Англии открывал поединок на Эмирейтс между Арсеналом и Фулхэмом. Гости в случае победы приблизились бы на расстояние четырёх очков от спасительной 17-й позиции, которую занимал Бёрнли – правда, у "бордовых" два матча в запасе, но их ещё надо выиграть. Для "канониров" встреча тоже была важной, ведь появился шанс выйти на дистанцию ​​в два зачётных балла от седьмой строчки.

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В первом тайме на поле было скучно. Команды провели всего пять ударов по воротам, только раз попав в створ, причем гости нанесли два выстрела. На 40-й минуте Арсенал сумел прошить оборону "коттеджеров" вследствие прекрасной комбинации, в завершении которой Себальос замкнул навес на дальнюю штангу – впрочем, гол отменили из-за очень смешного офсайда. Вот насколько в него залез Сака:

Honestly no one would miss VAR if it was gone pic.twitter.com/NINnFAzZrl — Footy Humour (@FootyHumour) April 18, 2021

Во втором тайме Арсенал доминировал, нанеся более 10 ударов – в одном из эпизодов защитник Фулхэма даже выносил мяч с линии ворот. Гости держались со скрипом, но именно они открыли счёт во встрече. На 57-й минуте Лемина налетел в штрафной на Габриэля, а рефери назначил пенальти в пользу "коттеджеров" – Маджа уверенно его реализовал. 0:1!

Отыграть этот мяч хозяева смогли аж на 90+7-й минуте с углового, после которого Холдинг нанёс мощный удар в дальний угол. Ареоля парировал, но на добивании сыграл Нкетия. 1:1! Ничья на Эмирейтс.

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