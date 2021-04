Чемпионат Англии 2020/21, 32-й тур

Арсенал – Фулхэм – 1:1

Голы: Нкетія, 90+7 – Маджа, 59 (пен)

Манчестер Юнайтед – Бёрнли – начало в 18:00

Программу дня в Англии открывал поединок на Эмирейтс между Арсеналом и Фулхэмом. Гости в случае победы приблизились бы на расстояние четырёх очков от спасительной 17-й позиции, которую занимал Бёрнли – правда, у "бордовых" два матча в запасе, но их ещё надо выиграть. Для "канониров" встреча тоже была важной, ведь появился шанс выйти на дистанцию ​​в два зачётных балла от седьмой строчки.

В первом тайме на поле было скучно. Команды провели всего пять ударов по воротам, только раз попав в створ, причем гости нанесли два выстрела. На 40-й минуте Арсенал сумел прошить оборону "коттеджеров" вследствие прекрасной комбинации, в завершении которой Себальос замкнул навес на дальнюю штангу – впрочем, гол отменили из-за очень смешного офсайда. Вот насколько в него залез Сака:

