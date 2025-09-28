Арсенал после матча с Манчестер Сити отстал от вершины АПЛ, где засел Ливерпуль, аж на пять очков. Благодаря сенсационной победе Кристал Пэлас над мерсисайдцами этот разрыв не увеличился – он даже мог уменьшиться. Для этого “канониры” должны были торжествовать на Сейнт-Джеймс Парк.

Лидера Челси постигло "проклятие" Мудрика – он пропустит битву с Судаковым и Трубиным в ЛЧ

Приятной для лондонцев новостью стало возвращение Саки в стартовый состав. С камбэком Эдегора пришлось подождать. Капитан вернулся в заявку, но его выход в основе явно планируется на матч Лиги чемпионов – а вот битву с Ньюкаслом норвежец наблюдал со скамейки запасных.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яку неможливо пропустити! Тож вмикай свої гаджети на гучність та спостерігай за найзапеклішими футбольними баталіями разом із HLIBNY DAR.



HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Гости начали очень неплохо. Уже на 6-й минуте Эзе мог открывать счет, приняв кросс от Тимбера и пробив с левого края штрафной в дальний угол. Поуп спас Ньюкасл. На 14-й минуте голкипер тайн-ворцов снова оказался в центре внимания – теперь уже в эпизоде с пенальти, который заработал Дьокереш.

Виктор воспользовался грубой обрезкой Мерфи, вырвавшись один на один с Поупом, пробросив мяч мимо него и упав после контакта с коленом Ника. Никто не сомневался в назначении 11-метрового, однако Джаррет Джиллет пошел просматривать видеоповтор – на нем было заметно, что Дьокереш действительно был первым на мяче, но перед контактом с нападающим голкипер легонько задел сферу.

Этого оказалось достаточно, чтобы арбитр принял решение отменить пенальти. Мол, перед контактом с Дьокерешем вратарь сыграл в мяч. Соцсети загудели об ограблении "канониров", а Микель Артета истерически хохотал – хотя эпизод действительно дискуссионный. Здесь хотя бы какая-то логика прослеживается, хоть и противоречивая.

Лондонцы отреагировали должным образом. Гости завелись и провели четыре голевых момента. На 25-й минуте Дьокереш сбросил вдоль ворот подачу Райса со стандарта, а Калафьори пробил головой – немного неточно! Еще через минуту Райс запустил Райса в проход по левому флангу, а тот выстрелил с левого края штрафной в ближний угол. Штанга спасла Ньюкасл!

На 29-й "пушкари" провели вброс с аута, после которого произошло несколько рикошетов. Все завершилось ударом Эзе метров с 12-ти – Поуп парировал! На 32-й Дьокереш нашел Сака, а тот переиграл Бьорна и мощно пробил с правой половины штрафной. Поуп выручил и здесь!

Ньюкасл даже мечтать о таких возможностях не мог. Тем более неожиданным стал гол Вольтемаде после углового на 34-й минуте. Тонали обыгрался с Гордоном и выполнил навес с левого фланга, а немецкий нападающий спокойно замкнул головой. "Канониры" требовали свистнуть фол, ведь Николас якобы толкал Москеру – впрочем, на повторе было заметно смехотворность таких обвинений.

Пропущенный гол выбил Арсенал из колеи. В следующие 10 минут больше запомнились взаимные толчки и споры между Габриэлем и Вольтемаде, а вот моментов не возникало. В актив Арсенала можно занести только прорыв Дьокереша на правый край штрафной, где осталось переиграть Чау 1-в-1 – в Спортинге швед делал такое, но в АПЛ защитники гораздо сильнее. Малик отобрал мяч.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Ньюкасла. Микель Артета отреагировал на этот факт заменой Москера – в центре обороны появился Салиба, который довольно неожиданно начал в запасе. Возможно, баск недооценил тайн-вирцев?

Второй тайм начался с попадания в перекладину ворот Арсенала. Это произошло уже через несколько секунд после возобновления игры. По воротам стрелял Вольтемаде, который замыкал прострел Мерфи, однако лайнсмен заметил офсайд у Джейкоба. На 58-й же минуте Жоэлинтон ворвался в штрафную с передачи Гордона, качнул Тимбера и зарядил над дальней девяткой.

Этот момент стал последним для "сорок", однако и у Арсенала до этого времени остроты не возникало. До 70-х минут в актив северных лондонцев можно было занести только эффектную заброску от Субименди, которую метров с семи головой замыкал Тимбер. Быть бы голу, если бы не очередной сейв Тимбера!

Микель Артета потерял терпение и начал проводить замены. На 70-й минуте вместо Калафьори и Сака вышли Мартинелли и Мерино, а на 81-й минуте пришлось поднимать Эдегора (Субименди сел отдыхать). Впрочем, создать следующий опасный эпизод удалось аж на 82-й минуте, когда Дьокереш открылся в штрафной, классно отклеился от Ботмана и зарядил мимо ближнего угла.

И все же на один гол Арсенал точно наиграл. Он прилетел на 84-й минуте – конечно же, после углового .Райс выполнил подачу, а свежий Мерино замкнул головой. 1:1 Гости точно не заслуживали проиграть по такому футболу, но заслужили ли они победу?

Нельзя сказать, что последние 14 минут превратились в безумное нашествие "канониров" с гигантским количеством моментов. Ньюкасл даже пытался огрызаться контратаками. Тем не менее, на 8-й компенсированной подопечные Микеля Артеты вырвали свою победу – и снова помог корнер. Эдегор подал, а Габриэл замкнул. 1:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Арсенал вернулся на вторую позицию в турнирной таблице, держась на расстоянии двух очков от Ливерпуля. Ньюкасл держится в двух зачетных баллах от зоны вылета.

Ливерпуль делает экстренную замену в заявке на ЛЧ – чемпион Европы спасен благодаря "правилу Зинченко"