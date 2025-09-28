Арсенал на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом – скандальный арбитраж не помешал вернуться на второе место
Арсенал в рамках центрального матча 6-го тура АПЛ 2025/26 победил Ньюкасл (2:1). Отчет читайте на "Футбол 24".
Арсенал после матча с Манчестер Сити отстал от вершины АПЛ, где засел Ливерпуль, аж на пять очков. Благодаря сенсационной победе Кристал Пэлас над мерсисайдцами этот разрыв не увеличился – он даже мог уменьшиться. Для этого “канониры” должны были торжествовать на Сейнт-Джеймс Парк.
Приятной для лондонцев новостью стало возвращение Саки в стартовый состав. С камбэком Эдегора пришлось подождать. Капитан вернулся в заявку, но его выход в основе явно планируется на матч Лиги чемпионов – а вот битву с Ньюкаслом норвежец наблюдал со скамейки запасных.
Гости начали очень неплохо. Уже на 6-й минуте Эзе мог открывать счет, приняв кросс от Тимбера и пробив с левого края штрафной в дальний угол. Поуп спас Ньюкасл. На 14-й минуте голкипер тайн-ворцов снова оказался в центре внимания – теперь уже в эпизоде с пенальти, который заработал Дьокереш.
Виктор воспользовался грубой обрезкой Мерфи, вырвавшись один на один с Поупом, пробросив мяч мимо него и упав после контакта с коленом Ника. Никто не сомневался в назначении 11-метрового, однако Джаррет Джиллет пошел просматривать видеоповтор – на нем было заметно, что Дьокереш действительно был первым на мяче, но перед контактом с нападающим голкипер легонько задел сферу.
Этого оказалось достаточно, чтобы арбитр принял решение отменить пенальти. Мол, перед контактом с Дьокерешем вратарь сыграл в мяч. Соцсети загудели об ограблении "канониров", а Микель Артета истерически хохотал – хотя эпизод действительно дискуссионный. Здесь хотя бы какая-то логика прослеживается, хоть и противоречивая.
Лондонцы отреагировали должным образом. Гости завелись и провели четыре голевых момента. На 25-й минуте Дьокереш сбросил вдоль ворот подачу Райса со стандарта, а Калафьори пробил головой – немного неточно! Еще через минуту Райс запустил Райса в проход по левому флангу, а тот выстрелил с левого края штрафной в ближний угол. Штанга спасла Ньюкасл!
На 29-й "пушкари" провели вброс с аута, после которого произошло несколько рикошетов. Все завершилось ударом Эзе метров с 12-ти – Поуп парировал! На 32-й Дьокереш нашел Сака, а тот переиграл Бьорна и мощно пробил с правой половины штрафной. Поуп выручил и здесь!
Ньюкасл даже мечтать о таких возможностях не мог. Тем более неожиданным стал гол Вольтемаде после углового на 34-й минуте. Тонали обыгрался с Гордоном и выполнил навес с левого фланга, а немецкий нападающий спокойно замкнул головой. "Канониры" требовали свистнуть фол, ведь Николас якобы толкал Москеру – впрочем, на повторе было заметно смехотворность таких обвинений.
Пропущенный гол выбил Арсенал из колеи. В следующие 10 минут больше запомнились взаимные толчки и споры между Габриэлем и Вольтемаде, а вот моментов не возникало. В актив Арсенала можно занести только прорыв Дьокереша на правый край штрафной, где осталось переиграть Чау 1-в-1 – в Спортинге швед делал такое, но в АПЛ защитники гораздо сильнее. Малик отобрал мяч.
Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Ньюкасла. Микель Артета отреагировал на этот факт заменой Москера – в центре обороны появился Салиба, который довольно неожиданно начал в запасе. Возможно, баск недооценил тайн-вирцев?
Второй тайм начался с попадания в перекладину ворот Арсенала. Это произошло уже через несколько секунд после возобновления игры. По воротам стрелял Вольтемаде, который замыкал прострел Мерфи, однако лайнсмен заметил офсайд у Джейкоба. На 58-й же минуте Жоэлинтон ворвался в штрафную с передачи Гордона, качнул Тимбера и зарядил над дальней девяткой.
Этот момент стал последним для "сорок", однако и у Арсенала до этого времени остроты не возникало. До 70-х минут в актив северных лондонцев можно было занести только эффектную заброску от Субименди, которую метров с семи головой замыкал Тимбер. Быть бы голу, если бы не очередной сейв Тимбера!
Микель Артета потерял терпение и начал проводить замены. На 70-й минуте вместо Калафьори и Сака вышли Мартинелли и Мерино, а на 81-й минуте пришлось поднимать Эдегора (Субименди сел отдыхать). Впрочем, создать следующий опасный эпизод удалось аж на 82-й минуте, когда Дьокереш открылся в штрафной, классно отклеился от Ботмана и зарядил мимо ближнего угла.
И все же на один гол Арсенал точно наиграл. Он прилетел на 84-й минуте – конечно же, после углового .Райс выполнил подачу, а свежий Мерино замкнул головой. 1:1 Гости точно не заслуживали проиграть по такому футболу, но заслужили ли они победу?
Нельзя сказать, что последние 14 минут превратились в безумное нашествие "канониров" с гигантским количеством моментов. Ньюкасл даже пытался огрызаться контратаками. Тем не менее, на 8-й компенсированной подопечные Микеля Артеты вырвали свою победу – и снова помог корнер. Эдегор подал, а Габриэл замкнул. 1:2!
Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Арсенал вернулся на вторую позицию в турнирной таблице, держась на расстоянии двух очков от Ливерпуля. Ньюкасл держится в двух зачетных баллах от зоны вылета.
