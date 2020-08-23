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Арсенал может вмешаться в планы Ливерпуля по Тьягу Алькантаре

09:43 - Читати українською
Арсенал может вмешаться в планы Ливерпуля по Тьягу Алькантаре
Тьягу Алькантара / Getty Images

Ливерпуль является далеко не единственным претендентом на полузащитника Баварии Тьягу Алькантару.

Арсенал также заинтересован в услугах 29-летнего испанца, сообщает Daily Mail.

Арсенал близок к трансферу защитника за 30 миллионов евро

Пока лондонцы не делали никаких предложений Баварии, ожидая финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы сыграют против ПСЖ. Требования чемпионов Германии по Тьягу остаются неизменными – 30 млн евро. Арсенал, как и Ливерпуль, может отказаться от таких расходов на 29-летнего игрока с высоким риском травм.

Добавим, что Тьягу провел 39 матчей во всех турнирах сезона 2019/20, отличился 3 голами и 2 ассистами.

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Англия Трансферы Тьяго Тьяго Алькантара Бавария Бавария Арсенал Арсенал Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Арсенала
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