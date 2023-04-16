"Не буду скрывать, что очень разочарован. Мы снова прекрасно начали матч, полностью контролировали ситуацию, повели в счете 2:0. После такого мы должны обвинять только себя. Мы потеряли стремление идти в атаку. Зато мы бесцельно держали мяч и дали им надежду, пропустив с пенальти, но это заслуга Вест Хэма.

Удар по чемпионским амбициям в видеообзоре матча Вест Хэм – Арсенал – 2:2

Нужно отдать должное сопернику. Они начали играть упорно, а мы не контролировали эти ситуации. Арсенал оказался на американских горках: забросы, угловые, угловые, забросы, и мы так и не справились с этим.

То, что мы делали во втором тайме, было недостаточно. Нам нужно было демонстрировать стремление к третьему и четвертому голу, но я этого не заметил. Потом мы начали играть неряшливо и слишком часто терять мяч, позволяя сопернику контратаковать, и это сломало нашу игру.

В борьбе за чемпионство все по-прежнему. Мы не можем контролировать ее ход. Нам нужно безжалостное мышление, чтобы добивать соперника. Если вы не делаете этого в рамках АПЛ, на каком-то этапе это даст о себе знать. Когда нам это нужно, необходимо иметь больше хладнокровия", – цитирует Артету SkySports.

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