Арсенал может вернуть трех звезд к матчу с ПСЖ в Лиге чемпионов – Артета пролил свет на состояние игроков
Главный тренер Арсенала Микель Артета сохраняет надежду, что травмированные лидеры смогут восстановиться к полуфиналу ЛЧ с ПСЖ.
"Жоржиньо пока не будет доступен. Он еще находится на стадии восстановления. Будет ли он в форме к Лиге чемпионов? Это вопрос к врачу, Дело довольно специфическое и сложное. Мы продолжим следить.
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Калафьори? Если все будет хорошо, я так думаю. Возможно, даже чуть раньше, так что посмотрим. Он уже на поле, сделал достаточно много вещей, и нам просто нужно сделать правильные шаги сейчас, чтобы убедиться, что когда Риккардо вернется.
Кай Хаверц ежедневно работает в спортзале, толкая всех, поэтому не думаю, что сможем его долго удерживать вне поля. Его возвращение уже близко. Если бы мне пришлось поставить на то, что он вернется раньше, чем ожидалось, я сделал бы это", – цитирует Артету официальный сайт Арсенала.
Напомним, что первый полуфинальный матч между "канонирами" и ПСЖ в Лиге чемпионов состоится 29 апреля.
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