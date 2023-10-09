"По моему мнению, тот, кто закончит выше Сити, выиграет лигу, а Арсенал кажется наиболее способным сделать это в этом сезоне и покончить с их доминированием.

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0 – видео гола и обзор матча

Воскресная победа над действующим чемпионом – огромный результат для "канониров", но лучшим признаком их уровня является то, что они сделали это, не играя особо хорошо. На протяжении всего матча команда Микеля Артеты действительно хорошо оборонялась. Создав пару моментов на первых минутах, Манчестер Сити больше не получил ни одного шанса, и в последние годы я видел немного команд, которые так сдерживали их.

Замены Артеты тоже сыграли огромную роль – все они повлияли, один из этих игроков (Хавертс) создал победный гол, а другой (Мартинелли) забил его. Вы уже могли видеть, что Арсенал сейчас сильнее, чем в прошлом сезоне, но ничто так не показывает это, как выход кого-то, кто изменит ход такой важной игры, как эта", – написал Ширер в своей колонке для BBC.

Напомним, что Арсенал обыграл Манчестер Сити в восьмом туре АПЛ (1:0). В результате "канониры" лидируют в турнирной таблице с Тоттенхэмом, имея по 20 очков, Манчестер Сити отстает на 2 пункта.

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