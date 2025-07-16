Александр Зинченко вряд ли продолжит карьеру в лондонском Арсенале в следующем сезоне, сообщает JustArsenal.

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По данным источника, 28-летний футболист, у которого остался еще один год контракта с "канонирами", пока не пользуется спросом среди других клубов. Это вызывает беспокойство в руководстве Арсенала, ведь на Зинченко больше не рассчитывают в составе.

Если ситуация не изменится в ближайшее время, клуб может пойти на досрочное расторжение контракта с игроком по взаимному согласию. Такой шаг поможет освободить место в команде и уменьшить финансовую нагрузку из-за высокой зарплаты футболиста.

В сезоне 2024/25 украинец сыграл за "канониров" в 23 матчах, в которых оформил один гол и один ассист.

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