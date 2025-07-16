Арсенал может пойти на радикальный шаг, чтобы избавиться от Зинченко – источник раскрыл намерения "канониров"
Защитник Арсенала Александр Зинченко, похоже, в любом случае покинет клуб.
Александр Зинченко вряд ли продолжит карьеру в лондонском Арсенале в следующем сезоне, сообщает JustArsenal.
Зинченко исчез с радаров Милана – "россонери" разрываются между вариантами, среди которых партнер Цыганкова
По данным источника, 28-летний футболист, у которого остался еще один год контракта с "канонирами", пока не пользуется спросом среди других клубов. Это вызывает беспокойство в руководстве Арсенала, ведь на Зинченко больше не рассчитывают в составе.
Если ситуация не изменится в ближайшее время, клуб может пойти на досрочное расторжение контракта с игроком по взаимному согласию. Такой шаг поможет освободить место в команде и уменьшить финансовую нагрузку из-за высокой зарплаты футболиста.
В сезоне 2024/25 украинец сыграл за "канониров" в 23 матчах, в которых оформил один гол и один ассист.
Забарный в новом клубе получит необычную позицию, золотой миллиард Мудрика – Зинченко отправляют в сенсационный топ-клуб