Арсенал может подписать лучшего бомбардира Чемпионшипа
15:55 - Читати українською
Лидер атак Брентфорда Айвен Тоуни попал в сферу интересов лондонского Арсенала.
"Канониры" рассматривают вариант с подписанием англичанина зимой, сообщает Fichajes.
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Штаб Микеля Артеты в текущее трансферное окно стремится усилить атакующую линию. Тоуни – главный претендент на переезд на Эмирейтс. В данный момент воспитанник Нортхемптона вместе с нападающим Блэкберна Адамом Армстронгом лидирует в бомбардирской гонке Первого дивизиона.
В нынешнем сезоне Айвен Тоуни провел 22 матча в чемпионате, в которых забил 16 мячей.
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