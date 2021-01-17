"Канониры" рассматривают вариант с подписанием англичанина зимой, сообщает Fichajes.

Озил договорился с Арсеналом о расторжении контракта, – журналист

Штаб Микеля Артеты в текущее трансферное окно стремится усилить атакующую линию. Тоуни – главный претендент на переезд на Эмирейтс. В данный момент воспитанник Нортхемптона вместе с нападающим Блэкберна Адамом Армстронгом лидирует в бомбардирской гонке Первого дивизиона.

В нынешнем сезоне Айвен Тоуни провел 22 матча в чемпионате, в которых забил 16 мячей.

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед вперше за 12 років разом претендують на чемпіонство – а хто фаворит?