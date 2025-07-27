Арсенал продолжает подготовку к новому сезону товарищескими матчами. Команда Микеля Артеты одержала победу над Ньюкаслом со счетом 3:2.

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В поединке, проходившем в Сингапуре, новичок Ньюкасла Эланга открыл счет, однако "канониры" ответили результативными действиями: отличился Микель Мерино, еще один гол стал следствием автогола Алекса Мерфи. Ньюкасл сравнял усилиями Джейкоба Мерфи, однако финальную точку поставил капитан Мартин Эдегор, реализовав пенальти.

Впрочем, несмотря на победу, Арсенал получил неприятное известие – итальянский защитник Риккардо Калафьори получил повреждение, как сообщает GOAL. Футболист был вынужден покинуть поле в начале второго тайма и сразу направился в тоннель. Его заменил Якуб Кивйор.

Калафьори уже имел проблемы со здоровьем в предыдущем сезоне, а теперь травмировался еще до старта официальных матчей. Тренерский штаб Арсенала с тревогой ожидает результатов обследования.

Таким образом, травма Калафьори, который, несмотря на то что в матче с Ньюкаслом играл на позиции центрбека, также может закрывать левый фланг обороны, может заставить руководство Арсенала пересмотреть планы относительно украинского защитника команды Александра Зинченко. Напомним, что в течение всего межсезонья сообщалось, что украинец не входит в планы Микеля Артеты и может покинуть клуб. Сам Зинченко появился на поле в матче против Ньюкасла на 77-й минуте, заменив Майлза Льюиса-Скелли.

Следующий матч Арсенал проведет против Тоттенхэма в Гонконге в рамках азиатского тура.

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